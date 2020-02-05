فيلم «سارقو الدراجة» (Bicycle Thieves) للإيطالي فيتوريو دي سيكا، هو أحد ثمرات موجة السينما الواقعية الجديدة التي أطلت برأسها في إيطاليا، في أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن الماضي، وفيه تتجسد كافة ملامح هذه السينما، لا سيما وأن دي سيكا اعتمد فيه على أبطال حقيقيين، فـ «لامبرتو ماجيوراني» الذي يلعب دور «أنطونيو»هو عامل حقيقي في أحد المصانع، أما «ماريا» .

فهي صحفية تدعى «ليانيلا كاريل»، بينما برونو، فهو طفل يدعى إنزو، اختارهم دي سيكا جميعاً عن طريقة الصدفة، حيث لا يمتلك أي واحد منهم أي خبرة في التمثيل والعمل السينمائي، وهو ما منح الفيلم رونقاً آخر

. العمل ومن خلال قصته يسلط الضوء على الحالة العامة التي عاشتها إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث اشتد الفقر على المجتمع، وبانت ملامحه على الجميع، حيث تدور الأحداث حول رجل فقير يدور في شوارع روما، بحثاً عن سارق دراجته. يذكر أن الفيلم فاز بجائزتي البافتا والغولدن غلوب.

اسم الفيلم: Bicycle Thieves

اخراج وسيناريو: فيتوريو دي سيكا

بطولة: لامبرتو ماجيوراني، ليانيلا كاريل، إنزو

سنة الإنتاج: 1948

Bicycle Thieves