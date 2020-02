The Hunger Games عائد بجزء خامس

المصدر: إعداد: غسان خروب

خمس سنوات مرت على صدور الجزء الرابع من سلسلة «هانغر غيمز» (The Hunger Games)، ويبدو أن نهايتها لم تحن بعد، فلا يزال لدى مؤلفة السلسلة الكاتبة سوزان كولينز، نفس طويل.

ولا يزال في جعبتها أحداث جديدة يمكن لها أن تعيد السلسلة التي لعبت الممثلة جنيفر لورانس بطولتها إلى الواجهة مجدداً.

حيث تستعد كولينز حالياً لإطلاق جزء جديد من الرواية، يتوقع أن ترى النور خلال ربيع العام الجاري، ليفتح ذلك الأعين مجدداً على السلسلة السينمائية، التي نجحت في اقتناص العيون وإشادة النقاد على حد سواء.

وفق التقارير، التي نشرها موقع «سينما بلند» فإن أحداث الرواية الجديدة التي تحمل عنوان (The Ballad of Songbirds and Snakes) تدور قبل 64 عاماً من عقد «ألعاب الجوع».

وهي ترصد كوريولانوس سنو، عندما كان في عمر الـ 18 عاماً، قبل أن يتسلم سدة الرئاسة في «بانيم»، حيث تقام «ألعاب الجوع»، ويصبح مستبداً.

الموقع أشار إلى أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن الرواية، ولكنه أكد أن الرواية ستكون قادرة على إغراء استديوهات «ليون غيتز» المنتجة للسلسلة، حيث نقل عن رئيس الشركة جو دريك، قوله:

«باعتبارنا موطناً لأفلام «هانغر غيمز»، لا يمكننا الانتظار حتى يتم نشر كتاب سوزان كولينز التالي، فقد كنا طوال الوقت على تواصل معها خلال اعتكافها على تأليف الرواية.

ونتطلع إلى مواصلة العمل معها عن كثب لتحويلها إلى فيلم».

ذلك التصريح، كان كفيلاً بالكشف عن نية الشركة، فيما ذهب التقرير إلى حدود أبعد، نحو البحث في أسباب نجاح السلسلة، التي تمكن جزؤها الرابع من تجاوز حاجز 650 مليون دولار عالمياً.