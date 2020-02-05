الفنانة أمينة خليل تستعد تصوير «حظر تجول»

بدأت الفنانة المصرية أمينة خليل، أخيراً بالاستعداد لتصوير مشاهدها في فيلم «حظر تجول» للمخرج أمير رمسيس.

وتجسد فيه دور ابنة الفنانة الهام شاهين، التي تعود إلى السينما مجدداً بعد غياب 3 سنوات.

حيث بدأ أمير رمسيس أعمال تصوير الفيلم في العاصمة المصرية القاهرة. استعدادات أمينة تأتي في وقت لا تزال فيه تتلقى أصداء النجاح الذي يحققه فيلمها الأخير «لص بغداد» للمخرج حسين المنباوي.

وتلعب فيه دور البطولة إلى جانب الفنان محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب.

وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وتمكن الفيلم في غضون 9 أيام تقريباً، من جمع أكثر من 15 مليون جنيه مصري على شباك التذاكر

. وفي الوقت نفسه، تنتظر أمينة خليل انطلاق عروض فيلمها «حلم حياتي» وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

ويشارك في بطولته حسن الرداد، وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه في قالب رومانسي كوميدي.