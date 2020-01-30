أفلام الأسبوع..فنتازيا و«عين» على إسبانيا

المصدر: (دبي ـ غسان خروب)

بين الدراما والفنتازيا والأكشن تتأرجح معظم الأفلام التي تعرضها صالات السينما المحلية، معظمها من إنتاج أمريكي وهندي وعربي أيضاً.

في وقت تقدم فيه سينما عقيل عروضاً خاصة لأفلام إسبانية، من شأنها أن تمنحنا نظرة على واقع تلك السينما التي تأرجحت في إحدى فتراتها بين الواقعية الإيطالية والميلودراما الأمريكية.

وخرّجت أسماء لامعة في الإخراج. معظم أفلام هذا الأسبوع تحمل بين ثناياها قصصاً جميلة.

سينما عقيل



اسم الفيلم:Those Who Work

إخراج:أونطوان روسباخ

هذا العمل يعد تجربة السويسري أنطوان روسباخ الأولى، ويدور حول «فرانك» الذي يهب حياته للعمل.

وتعوّد أن يدير بواسطة هاتفه شحنات السفن التي يؤجرها لشركات كبرى، وبينما يواجه أزمة تتعلق بإحدى الشحنات، يتخذ قراراً يتسبب في فصله من العمل.

ريل سينما



اسم الفيلم:Dolittle



إخراج:ستيفن جاجان

في هذا الفيلم يخلع الممثل روبرت دواني جونيور عن كاهله شخصية «آيرون مان» التي قدمها لسنوات، ويرتدي عباءة شخصية الطبيب جون دولتيل، الذي يكتشف امتلاكه قدرة الحديث مع الحيوانات، الأمر الذي يمنحه إمكانات هائلة.

فوكس سينما



اسم الفيلم:THE GENTLEMEN

إخراج:غاي ريتشي

البريطاني غاي ريتشي يمتلك اسماً ذهبياً في عالم السينما، وها هو يعود مجدداً ليقدم لنا هذا العمل الذي يصب في إطار سينما الأكشن والجريمة.

ويدور حول تاجر مخدرات أمريكي يدعى ميكي بيرسون، يحاول بيع إمبراطوريته التي أسسها بلندن.