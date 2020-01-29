Godzilla vs. Kong مواجهة «صعبة» في نوفمبر

أداء فيلم «غودزيلا: ملك الوحوش» للمخرج مايكل دورتي، الذي عرض العام الماضي لم يكن مرضياً، فإيراداته لم تتجاوز حاجز 385 مليون دولار عالمياً، ورغم ذلك لا تزال أمام «الوحش غودزيلا» فرصة أخرى لتحسين أدائه، عبر تلك المواجهة «الصعبة» التي سيخوضها في نوفمبر المقبل ضد الغوريلا «كينغ كونغ»، في فيلم «غودزيلا ضد كونغ» (Godzilla vs. Kong)، الذي تعرض أخيرا إلى إعادة جدوله ليصبح في نوفمبر المقبل، بعد أن كان عرضه مقرراً في مارس، وفق ما أكده مخرج الفيلم آدم وينغارد، عبر حسابه على «انستغرام»، حيث قال: العمل على «غودزيلا ضد كونغ» مشوق للغاية، نحن لا نزال في مرحلة المونتاج والتحرير، ولم يتبق أمامنا سوى بضعة أشهر أخرى«.

مضيفاً:»دائماً أميل إلى التزام الصمت حيال مشاريعي، ورغم ذلك أقول إننا متحمسون لهذا الفيلم«. تصريح المخرج بدا مشجعاً لعشاق سلسلتي»كونغ«و»غودزيلا«، ليخفف من وطأة إعلان تأجيل صدور الفيلم إلى نوفمبر المقبل، فيما بدا هذا التصريح أشبه بـ»وجبة دسمة«للمواقع السينمائية، التي أشارت إلى أن الفيلم أوشك على الانتهاء. وقالت:»ينبغي على صناع الفيلم الانتهاء من مونتاجه قبل الصيف، ليتسنى لهم إضافة ما يحتاج إليه من مؤثرات، ليكون جاهزاً للعرض في الخريف المقبل«.

المخرج وينغارد صاحب فيلمي الرعب (The Guest) و(You’re Next)، وصف هذا الفيلم في تصريحات سابقة له بأنه»مجنون«. وقال: أعتقد أن هذا الفيلم سيسير على خطى أفلام «غودزيلا» و«كونغ».