«فاست اند فيوريوس» الجزء التاسع 22 مايو المقبل

بعد تصوير استمر لأكثر من 6 أشهر، جاب خلالها أبطال الجزء التاسع من سلسلة «فاست اند فيوريوس» العديد من دول شرق أوروبا والصين، أعلنت الشركة المنتجة للفيلم، عن الانتهاء من أعمال تصوير العمل، فيما كشفت عبر الحساب الرسمي للسلسلة على «تويتر»، عن نيتها طرح الكليب الدعائي «تريللر» الرسمي لأحدث أفلام السلسلة نهاية الشهر الجاري، وذكرت أن عروض الفيلم الذي أخرجه اف غاري غاري، ستنطلق في الصالات العالمية في 22 مايو المقبل، فيما يتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات عالية على شباك التذاكر العالمي، تيمناً ببقية أفلام السلسلة، علماً بأن إيرادات الجزء الثامن (The Fate of the Furious) الذي عرض في 2017، وصلت إلى مليار و238 مليون دولار عالمياً.

يذكر أن الجزء التاسع، سيشهد ظهور المغنية الأمريكية كاردي بي، التي انضمت أخيراً إلى فريق الفيلم، فيما لم تتضح بعد ملامح الدور الذي ستقوم به، كما تتضمن قائمة أبطال الفيلم أيضاً فان ديزل وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام.