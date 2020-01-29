اقتبس فيلم «سايونارا» عن رواية الكاتب بول أوسبورن، وهو يعد واحداً من أفضل أفلام الممثل مارلون براندو، كما يعد واحداً من أجمل كلاسيكيات السينما العالمية، لا سيما وأن أحداثه تدور حول «غروفر»، القائد العسكري الذي عرف بصرامته، يتم انتدابه للعمل في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان، وفور وصوله، يصدر جملة من القرارات، التي من شأنها إعادة الانضباط إلى القاعدة، وعلى رأسها حظر إقامة أي علاقات عاطفية بين الجنود واليابانيات، إلا أن حياة «غروفر» نفسه تنقلب بعد وقوعه في غرام اليابانية «ميكو تاكا»، الأمر الذي يصيبه بالحيرة بين الرضوخ لعواطفه والتمسك بالمبادئ. الفيلم حاز على تقييمات وإشادة نقدية عالية، كما حقق آنذاك نجاحاً لافتاً على شباك التذاكر، الأمر الذي أهله للترشح إلى جائزة الأوسكار، حيث حظي بعشرة ترشيحات، خرج منها محملاً بأربع جوائز.

اسم الفيلم: Sayonara

اخراج: جوشوا لوجان

سيناريو: بول أوسبورن

بطولة: مارلون براندو، جيمس غارنر

سنة الإنتاج: 1957