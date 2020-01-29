«القياس الكامل الأخير».. بحث في قصص الحرب

المصدر: إعداد: غسان خروب

أرشيف هوليوود يفيض بأفلام حرب فيتنام، اختلفت عناوينها وأسماء صناعها، ولكنها ظلت في النهاية رهينة وجهات نظر خاصة، فالبعض حاول إظهار القوة الأمريكية كما في أفلام «رامبو»، فيما ذهب آخرون في اتجاه البحث عن آثار تلك الحرب، التي هزت الصورة الأمريكية، كما في فيلم المخرج تود روبنسون «القياس الكامل الأخير» (The Last Full Measure) الذي استدعى فيه حرب فيتنام دون تقديم وجهات النظر الرسمية للطرفين، مقابل الاقتراب أكثر من الجنود أنفسهم، ليبدو العمل أكثر بحثاً في القصص الإنسانية التي خلفتها الحرب، فحكاية الفيلم تدور بعد مرور 34 عاماً على رحيل «آيرمان بيتسنبرغر»، الذي قدم مواقف شجاعة في الحرب، ليتم منح ولده جائزة الشرف العسكري، تكريماً لبطولات والده في ساحات الحرب.

قد يختلف هذا الفيلم قليلاً، عن بقية أفلام حرب فيتنام، عبر مضيه في استعراض إحدى قصص الحرب التي لم تحك قبلاً، ومعها تشــــــــعر أن الأحاديث عن الشرف والبطولة تغمر الشــــاشة تماماً، وقد صيغت بأســــــلوب جدي مغلف بالإثارة المتقطعة، عبر مشاهد المواجهة بين جنود الجيش الأمريكي والفيتناميين، التي تجري وسط الأدغال، ليبدو أن ما قدمه بيتسنبرغر من تضحية جدير بالاهتمام.

القصة التي قدمها روبنسون في عمله الثالث بعد «فانتوم» (2013) و«لونلي لوف» (2006)، مؤثرة إنسانياً، رغم أنها بدت تقليداً لفيلمي «صائد الغزلان» للمخرج مايكل كيمينو، و(Coming Home) للمخرج زانغ ييمو، فيما بدا الفيلم أقرب لعمل تلفزيوني جاء من الثمانينيات، حاملاً في طياته تحية لـ «بطل سقـط»، كما بدا أيضاً أقرب إلى وثائقي صيغ بطريقة درامية، وهو ما نتلمسه من خلال الحوارات التي تجري بين «سكوت هوفمان» (الممثل سيباستيان ستان) مع بقية أبطال الفيلم الذين لعبوا أدوار الجنود، حيث نرى المعركة من وجهات نظرهم الخاصة.

The Last Full Measure

اخراج وسيناريو: تود روبنسون

بطولة: سيباستيان، صامويل ال جاكسون، وإد هاريسون