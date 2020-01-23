أفلام الأسبوع.. وثائقي ودراما سير ذاتية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تشكيلة من الأفلام الناجحة تقدمها لنا هذه الأيام صالات السينما المحلية. إذ تزينت قوائمها بعناوين أفلام الدراما، التي تنقل لنا واقع بعض المجتمعات، في وقت لم تخلُ من الأفلام الوثائقية، وبوجه عام، تبدو البطولة فيها، لأفلام السير الذاتية.

سينما عقيل



اسم الفيلم:SOUFRA



إخراج:توماس آي مورغان

ينتمي المخرج توماس آي مورغان إلى السينما الوثائقية، ويسلط الضوء بأفلامه على القضايا الإنسانية، وهو ما جسده في «سفرة»، إذ نتتبع فيه حياة الفلسطينية مريم الشعار.

والتي لم تشأ الخضوع للواقع الأليم، وسعت لتأسيس جمعية «سفرة» التي تمكن النساء من دعم أزواجهن.

روكسي سينما



اسم الفيلم:Just Mercy



إخراج:ديستين كريتون

يمتاز هذا الفيلم بترابط نصه وحبكته، وأحداثه تدور حول القصة الحقيقية للمحامي الشاب (براين ستيفنسون) ومعركته التاريخية من أجل العدالة، وخاصة قضيته للدفاع عن (والتر ماكميليان) المسجون بتهمة القتل، على الرغم من وجود أدلة تثبت خلاف ذلك.

فوكس سينما



اسم الفيلم:A Hidden Life



إخراج:تيرانس ماليك

كثر هم الذين يفضلون متابعة سينما المخرج تيرانس ماليك، الذي تعود تقديم أعمال تنشد الكمال، كما في تحفته «حياة خفية»، القائمة على فكرة كيف يمكن للإنسان الصالح أن يبقى حراً، رغم الشدائد، والتي يقدمها لنا عبر سيرة النمساوي فرانز ياجيرشتاتر.