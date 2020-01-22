«العين السينمائي 2» يطلق فعالياته اليوم

تنطلق مساء اليوم في قلعة الجاهلي بمدينة العين، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «العين السينمائي»، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى 25 يناير الجاري.

وتضم 56 فيلماً بين الأفلام الطويلة والقصيرة وسينما العالم ضمن 5 مسابقات «الصقر الخليجي الطويل» وتتنافس فيها 5 أفلام، و«الصقر الإماراتي والخليجي القصير» وتضم 21 فيلماً، و«أفلام المقيمين» وتشهد عرض 10 أفلام، و«الصقر للطلبة» وتضم 16 فيلماً، إلى جانب برنامج «سينما العالم» وعددها 4 أفلام.

ضيوف ونجوم

تشهد الدورة الحالية التي تنطلق تحت شعار «سينما المستقبل»، حضور العديد من الضيوف والنجوم، فمن المقرر أن يسير على سجادة «العين السينمائي» الحمراء كل من الفنانين الإماراتيين أحمد الجسمي ومنصور الفيلي ومرعي الحليان ووليد الشحي وفاضل المهيري وخالد علي وياسر النيادي وناصر الظاهري، ومن الخليج طارق العلي وخالد الراجح وأحمد الملا وفريد رمضان وعمار الكوهجي وعبير عبد الله ومحمد شاهين وعبد المحسن الضبعان.

ومن العرب عماد النويري وبشرى وشيري عادل وأسيل عمران وديما بياعة وسامر المصري وديما الجندي، وسيشهد حفل الافتتاح عرض الفيلم الافتتاحي السوداني «ستموت في العشرين»، وتكريم مجموعة من الفنانين احتفاء بمنجزهم ضمن برنامج «تكريم إنجازات الفنانين»، وهم الفنان الإماراتي القدير ضاعن جمعة والفنانة الإماراتية مريم سلطان والكويتي طارق العلي والمصري أحمد بدير.

وعن تحضيرات ما قبل الافتتاح أكد عامر المري، مؤسس «العين السينمائي» ومديره العام، أنه منذ انطلاق الدورة الأولى من العام الماضي، تم العمل على شيء قد يراه البعض مستحيلاً، وهو تدشين دورتين في عام واحد، لتثبيت موعد إقامة المهرجان -يناير من كل عام- وهذا ما جعل من الدورة الثانية بمثابة «دورة التحدي» بكل المقاييس.

وأوضح أن هذه الدورة الاستثنائية التي تم تنظيمها من قبل اللجنة المنظمة لشركة «سنما فيجن فيلمز» الإماراتية، تجسد مساعي المهرجان لترسيخ مكانته على الأجندة السينمائية. (العين - البيان)