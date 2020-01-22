«مكان هادئ» ..الرعب يتجدد

كثر هم الذين أحبوا فيلم الرعب «مكان هادئ» (A Quiet Place) للمخرج جون كراسينسكي، والصادر في 2018، آنذاك حجز الفيلم مكانة له في قائمة أفضل أفلام الرعب، ليمكنه ذلك من جمع أكثر من 340 مليون دولار عالمياً.

ذلك النجاح، مكن كراسينسكي من حفر اسمه في قائمة المخرجين الناجحين، كما شجع الشركة المنتجة للفيلم على المضي في خطتها إنتاج جزء ثانٍ، سيدق أبواب الصالات في مارس المقبل، وسط توقعات بأن يحظى بنجاح مماثل للجزء الأول.

ورغم أن الجزء الثاني لا يزال حبيس الأدراج، فقد شاع أخيراً، أن لدى شركة بارامونت نيه لإنتاج جزء ثالث، ولعل ذلك ما دعا كراسينسكي لأن يقول إن «ثلاثية الفيلم لم تحدث بعد»، مؤكداً أنه «منفتح على فكرة صنع جزء ثالث».

عوامل عدة أدت إلى تحقيق «مكان هادئ» النجاح، وبحسب كراسينسكي فإن «افتقار الفيلم إلى الإعداد الواضح بأن له تتمه، كان أحد أبرز أسباب النجاح».

حديث كراسينسكي عن امتلاكه لأفكار كثيرة، أعطى انطباعاً أنه على وفاق مع بارامونت بشأن جزء ثالث، حيث قال: «أعتقد أنه يجب علينا حالياً التركيز على الجزء الثاني، ليتجاوز نجاح الأول، لنعرف تماماً الخط الذي يجب أن نسلكه في الثالث».