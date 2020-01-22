الانتهاء من تصوير فيلم "العارف" في ماليزيا

بين 4 بلدان هي مصر وماليزيا وإيطاليا وبلغاريا، تنقلت كاميرا المخرج أحمد علاء الديب، لتصوير مشاهد فيلمه «العارف: عودة يونس» الذي يلعب بطولته الممثل أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر.

ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، والذين انتهوا جميعاً من تصوير مشاهد الفيلم، فيما يستعد أحمد علاء لدخول غرف المونتاج تمهيداً لطرح العمل في موسم عيد الفطر المقبل.

آخر المحطات التي توقفت فيها عمليات تصوير الفيلم كانت في ماليزيا، حيث استغرقت 10 أيام كاملة، في وقت طرحت فيه الشركة المنتجة للفيلم، أخيراً كليب دعائي «تريللر» جديد، يتضمن مجموعة من المشاهد التي تكشف جانباً من قصة الفيلم الذي يدور حول يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد.

ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ما يدخله في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة. يذكر أن إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» الذي يعد آخر أعمال الممثل أحمد عز، كانت قد تخطت حاجز 100 مليون جنيه.