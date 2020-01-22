خيرية المنصور أيقونة السينما العراقية

لطالما اعتبرت المخرجة العراقية خيرية المنصور، أن «السينما هي تتويج لجميع فنون الحياة وأحلامها»، وهي التي نجحت في تسيد عرش السينما العراقية، محققة بذلك نبوءة المخرج الراحل يوسف شاهين، بأنها ستكون صاحبة «نظرة إخراجية مبدعة».

وهو الذي ساهم بأخذ يدها نحو الفضاء السينمائي العربي، لتحلق لاحقاً في فضاء السينما العالمية، حيث عملت خيرية مع شاهين مساعدة مخرج وتتلمذت على يديه، ليكون ذلك بمثابة الباب الذي أدخلها في رحاب السينما.

خيرية المنصور التي يعتبرها النقاد «أيقونة السينما العراقية»، كانت المرأة العراقية التي قادتها شجاعتها لاقتحام حقول الإخراج السينمائي، ليقودها ذلك إلى تقديم تشكيلة واسعة من الأعمال الروائية التي تأرجحت في زمنها بين طويلة وقصيرة، لتبرع أكثر في السينما الوثائقية، حيث قدمت عشرات الأعمال التي وثّقت للإبداع العراقي.

انطلاقة خيرية المنصور الحقيقية كانت بعد فيلم 6/‏6 (ستة على ستة) الكوميدي الصادر في 1988، والذي لا يزال أحد أهم أفلام الكوميديا العراقية. وفي قائمة خيرية المنصور المولودة في 1955، أكثر من 40 فيلماً وثائقياً سينمائياً وتلفزيونياً، أنجزتها خلال الفترة من 1980 و2003، ومن بينها «بنت الرافدين» و«الأنامل الساحرة» و«يوم واحد في بغداد»، و«هذا زمان فلسطين».