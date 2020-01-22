Metropolis

في عقد العشرينيات كان إنتاج الأفلام مكلفاً للغاية، وبلا شك أن إنتاج عمل بميزانية خمسة ملايين مارك ألماني، كان بمثابة ضرب من الخيال، ولكن المخرج الألماني فريتز لانج، حقق ذلك في فيلمه الصامت «متروبوليس»، والذي يعد أول فيلم خيال علمي تبصره السينما، وتكلفة الفيلم العالية، جعلت منه حتى وقت طويل، الأعلى ميزانية مقارنة بتلك الفترة.

الفيلم الذي تعاون فريتز لانج وزوجته شيا هاربو على تأليف نصه، يدور حول مدينة خيالية تعاني من الفروق بين الطبقات الاجتماعية، وهو ما تجلى في قصة حب فريدر (جوستاف فروليك) ابن حاكم المدينة، وماريا (بريجيت هيلم) ابنة أحد العمال. آنذاك لقي الفيلم في عرضه الأول ردود أفعال متباينة لما يتضمنه من مشاهد تنتقد الفروق بين طبقات المجتمع، الأمر الذي أخضعه لمقص الرقيب الألماني الذي حذف جزءاً كبيراً من مشاهده، التي فقدت لاحقاً.

إخراج: فريتز لانج

سيناريو: فريتز لانج، شيا هاربو شيا هاربو

بطولة: بريجيت هيلم

جوستاف فروهليش

رودولف كلاين روج، ألفريد أبيل

سنة الإنتاج: 1927