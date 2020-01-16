أفلام الأسبوع.. الواقع على شاشة كبيرة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حكايات كثيرة تجود بها صالات السينما المحلية خلال هذا الأسبوع، تختلف في نوعيتها وطريقة تقديمها، ولكن يظل للواقع النصيب الأوفر.

حيث يذهب فيها صناع الأفلام نحو «نبش» الواقع، واستنطاقه، وتقديم قصص الناس والمجتمعات، وفق رؤى جميلة، بعضها يعود إلى الوراء كثيراً، كما في «منطاد»، بينما تقودنا أعمال أخرى في رحلة طويلة حول العالم.

فوكس سينما



اسم الفيلم:Balloon



إخراج:مايكل هيربغ

ظل جدار برلين لعقود رمزاً للفصل، ومع سقوطه 1989 ابتهج العالم، حيث أعاد اللحمة الألمانية، نحو تلك المرحلة يأخذنا المخرج مايكل هيربغ، لنعاين محاولات عائلة تسكن الجانب الشرقي، عبور الحدود نحو الجانب الغربي، باستخدام منطاد هواء ساخن محلي الصنع.

ريل سينما



اسم الفيلم: RICHARD JEWELL

إخراج:كلينت إيستوود

تعوّد المخرج كلينت ايستوود في أعماله أن يلقي الضوء على الواقع، كما في هذا العمل الذي يحكي قصة رجل الأمن ريتشارد جويل، الذي نجح في إنقاذ الآلاف من الأرواح خلال أولمبياد 1996، ولكنه تعرض لخطأ كبير، بعد اتهامه بلا دليل بأنه منفذ العمل الإرهابي، ليرد الاعتبار له بعد حين.

سينما عقيل



اسم الفيلم:IT MUST BE HEAVEN

إخراج:إيليا سليمان

يعيد هذا العمل المخرج الفلسطيني إيليا سليمان إلى الواجهة مجدداً، منذ تقديمه فيلم «الزمن الباقي» في 2009. فكرة العمل تبدو فلسفية، وفيه يسافر سليمان من مدينته الناصرة لباريس ونيويورك، وغيرها من المدن، متأملاً العالم، واضعاً يده على جملة تشابهات غير متوقعة.