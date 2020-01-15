مارغوت روبي: الشهرة شيء غريب

قبل نحو 4 سنوات اختارت مجلة «بيبول» الممثلة الاسترالية مارغوت روبي، واحدة من بين الشخصيات المئة الأكثر تأثيراً في العالم، بعد أن أثبتت تواجدها على خريطة السينما العالمية، وامتلكت الكاريزما الخاصة بها، وهو ما يمكن تلمسه كلما أطلت على الشاشة الكبيرة، فهي «هارلي كوين» في فيلم «الفرقة الانتحارية»، وهي الممثلة ذاتها التي وقفت قبالة ليوناردو دي كابريو، بفيلم «ذئب وول ستريت»

. لتحقق من وراء تلك الشخصيات شهرة واسعة. ورغم شهرتها، إلا أن مارغوت لا تزال تعتبر أن «الشهرة شيء غريب»، وفق ما قالته أخيراً لمجلة «شوبيز».

منذ اللحظة الأولى التي سعت فيها مارغوت روبي وراء التمثيل، بعد أن حطت رحالها في مبلورن، استطاعت أن تحقق النجاح، وأن تفرض نفسها، بفضل مجموعة الشخصيات التي ارتدت عباءتها وقدمتها في العديد من الأفلام، ولكن يبدو أن مارغوت على خلاف بقية الممثلين، فهي حتى الآن «لم تشعر بأي خوف خلال اختيارها لمشاريعها، حيث تقبل عليها بجرأة عالية»، وهو طموح تود الوصول إليه يوماً ما، حيث قالت: «أطمح لأن أشعر بالخوف عند قيامي باختيار مشروع جديد، وعندما ألعب دوراً ما، وأحاول دائماً الضغط على نفسي بطريقة ما».

كلمات مارغوت هذه، قادتها للحديث عن دخولها لحقل «الإنتاج»، والذي، وفق ما قالت، قد «ساعدها في التعامل مع الشهرة، ومكنها من اكتشاف جوانب مختلفة من المهنة التي عشقتها»، مضيفة: «الشهرة أمر غريب...». مارغوت التي أطلت أخيراً، في فيلم (Bombshell)، تستعد للعودة إلى جمهورها بعباءة «هارلي كوين» بالجزء الثاني من «الفرقة الانتحارية» الذي يتوقع أن يرى النور في 2021.