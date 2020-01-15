«شريط 6» قريباً في الصالات المصرية والعربية

بعد توقف دام لأكثر من شهر ونصف الشهر، يعود الممثل المصري خالد الصاوي، إلى مواقع تصوير فيلمه الجديد «شريط 6» للمخرج محمد سلامة، متجاوزاً بذلك الأزمات الإنتاجية التي اعترضت طريق الفيلم، الذي شارف تصويره على الانتهاء، حيث أشارت التقارير إلى أن العمل سيدخل قريباً إلى غرف المونتاج تمهيداً لطرحه في الصالات المصرية والعربية.

قصة الفيلم الذي يعد التجربة الثالثة للسيناريست محمود حمدان، بعد فيلم «الديزل» ومسلسل «عوالم خفية»، ينتمي إلى الدراما النفسية، تدور حول طبيب أمراض نفسية، يهتم بمعالجة قضايا الشباب، والأزمات التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ومع مواصلته في هذا الطريق يكتشف أن الأمر ليس بهذه السهولة.

وإلى جانب خالد الصاوي، يشارك في بطولة الفيلم كل من تارا عماد وخالد أنور، ونانسي صلاح، وأحمد خالد صالح، وعمرو وهبة، وياسر الطوبجي، ويطل فيه عدد من ضيوف الشرف، من بينهم الممثلة وفاء عامر، وأحمد سعد.