أفلام الأسبوع.. حكايات سودانية وهندية وصينية

حكايات عدة، تسردها مجموعة الأفلام التي تعرضها صالات السينما المحلية، لكل واحد منها نظرته، وتصنيفه، لتظل الحكايات الإنسانية هي القاسم المشترك في ما بينها، حيث نطالع خلال هذا الأسبوع، حكاية سودانية، وأخرى قادمة من الهند، فيما تحضر الصين وشرق آسيا بجملة أفكار جميلة، بينما لم تغب عن المشهد الأفلام الأمريكية التي لا تزال تحافظ على صدارتها في شباك التذاكر المحلي، والعالمي أيضاً. دبي ـ غسان خروب

فوكس سينما



اسم الفيلم: Chhapaak



إخراج: ميجنا جولزار

قصة مستلهمة من الواقع، تقدمها الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، في فيلم «تشاباك»، الذي يتناول سيرة «لاكشمي أجارول»، وهي فتاة نجت بأعجوبة من هجوم بحمض أسيدي تركها مشوهة، حيث يستعرض الفيلم كيف تأثرت حياتها، وما خلفته هذه التجربة، وكيف تجاوزتها.

ريل سينما



اسم الفيلم:Ip Man 4: The Finale



إخراج: ويلسون يب

فيلم أكشن ينتمي إلى سلسلة (Ip Man) التي أطلت برأسها للمرة الأولى في 2008، حيث يعد هذا العمل الجزء الرابع فيها، ويواصل سرد حكاية البطل الأسطوري «إيب مان»، الذي يعد المعلّم الحقيقي الذي درب الراحل بروس لي، وعلّمه أسلوب «وينغ تشون» في فنون الكونغ فو.

سينما عقيل



اسم الفيلم:ستموت في العشرين



إخراج: أمجد أبو العلا

ينبض هذا الفيلم بجماليات الحكاية السودانية، تعود من خلاله السينما السودانية بعد توقف لعقدين، وتدور الحكاية حول «مزمل» الذي يولد في قرية سودانية تنتشر فيها الأفكار الصوفية، وتصله نبوءة أنه سيموت عند بلوغه 20 عاماً، فيقضي أيامه في قلق وترقب.