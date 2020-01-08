دبي بطلة أفلام الصف الأول في بوليوود

المصدر: دبي - غسان خروب

تحولت دبي في أفلام بوليوود، إلى نجمة سينمائية، حيث شهدت «دانة الدنيا» خلال السنوات الماضية، تنافساً محموماً من صناع السينما الهندية على جعلها أيقونة لأفلامهم التي يقوم ببطولتها نجوم الصف الأول في بوليوود، مثل أكشاي كومار الذي يعود إلى دبي لتصوير فيلم «لاكسمي بومب» رفقة المخرج راجاف لورانس، مرتدياً عباءة شخصية جديدة، لم يسبق له أن قدمها من قبل طوال مسيرته الفنية.

واستولت معالم دبي الرئيسة على جزء كبير من بطولة العمل. واستغرق تصوير مشاهد الفيلم في دبي، نحو 4 أيام، وفق ما أشارت إليه لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، سعى خلالها القائمون على الفيلم للاستفادة من التسهيلات المقدمة من اللجنة، والاستغلال الأمثل لمعالم المدينة الرئيسة، وعلى رأسها برج خليفة، الأطول في العالم، ودبي مارينا، وشاطئ أم سقيم، وجسر الميدان، وصحراء القدرة، وجميرا بيتش ريزيدانس.

