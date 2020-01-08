قليلة هي الأفلام التي وصل تقيممها إلى 9 نجمات على موقع IMDB، ومن بينها فيلم «12 رجلاً غاضباً» (12 Angry Men) من إخراج سيدني لومي وبوريس كوفمان. الفيلم رشح لثلاث جوائز أوسكار، ورغم خروجه من الحفل خالي الوفاض، إلا أنه لا يزال يحتفظ بمكانته في السينما العالمية، لما يمتلكه من أساليب ورؤية إخراجية فريدة، حيث تدور حكاية الفيلم حول جريمة قتل تثبت كل الأدلة ان المتهم قاتل، والكل يترقب قرار هيئة المحلفين مكونة من 12 رجلاً، يدخلون غرفة واحدة، للتشاور فيما بينهم، ليظهر من بينهم واحد فقط، لم يستطع تحديد موقفه من المتهم إن كان مذنباً أم لا.

الفيلم استوحي من مسرحية تلفزيونية عرضت في عقد الخمسينيات، وتميز بأساليب طرح الأفكار بشكل متنوع، حيث يستعرض كل شخصية، وخلفيتها الثقافية، لتكون النهاية بخروجهم من الغرفة متفقين على براءة المتهم، فيما يعد هذا الفيلم مثالاً لكيفية صنع عمل بميزانية منخفضة لم تتجاوز 350 ألف دولار.

إخراج: سيدني لومي وبوريس كوفمان

سيناريو: ريجنالد روز

بطولة: هنري فوند، لي جاي كوب

سنة الإنتاج: 1957

12 Angry Men