المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت عدسة المخرج الهندي راجاف لورانس بالدوران لتصوير مشاهد الفيلم البوليوودي Laxmi Bomb في دبي، وهو من بطولة الممثل الهندي أكشاي كومار وإنتاج شركة 7 Media.

وسيجري التصوير لمدة 4 أيام في عدة أماكن من دبي تشمل برج خليفة، ودبي مارينا، وشاطئ أم سقيم، وجسر الميدان، وصحراء القدرة إضافة إلى أماكن أخرى.

ويعتبر الفيلم البوليودي باكورة الأفلام التي تصور في دبي خلال العام الجديد 2020، وهو من بطولة أكشاي كومار وكيارا ادفاني، ويعتبر نسخة جديدة للفيلم التاميلي كانشانشي، الذي أخرجه راجاف لورانس.

ويذكر أن تصوير الفيلم بدأ في الأسبوع الأخير من أبريل 2019، وسيتم إصداره في 5 يونيو القادم 2020.

معالم #دبي تأخذ دور البطولة في فيلم #بوليوود الجديد Laxmi Bomb https://t.co/PqpWbOl4T9#أكشاي_كومار#كيارا_ادفاني#راجاف_لورانس#سينما#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/z1nm1IH9zs

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 7, 2020