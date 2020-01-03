«نحس إكس لارج» في صالات السينما 6 فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

كانت أبوظبي والعين مسرحاً لتصوير أحداث الفيلم الإماراتي الكوميدي «نحس إكس لارج»، واستغرقت مرحلة التصوير فيهما 20 يوماً.

ويعد الفيلم الذي سيعرض في صالات السينما المحلية 6 فبراير المقبل، أول إنتاج لشركة «NFT Film»، المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي، وهو رابع فيلم روائي طويل للمخرج الإماراتي ناصر التميمي، الذي أعلن عن تأسيس شركة إماراتية مستقلة للإنتاج السينمائي في سبتمبر الماضي، وخلاله تم الإعلان عن مشاريع الشركة السينمائية التي كان «نحس إكس لارج» أولها.

نصوص

في تصريح خاص لـ «البيان» قال المنتج والمخرج ناصر التميمي: إن الإنتاج الكوميدي أقل تكلفة من غير أفلام تتناول قضايا أخرى، مع العلم أنه الأصعب لأن إقناع الجمهور بالكوميديا ليس بالأمر السهل. وأضاف: غالبية النصوص التي نحصل عليها كوميدية، ولكن أنوي في الإنتاج المقبل للشركة أن أقدم فيلم «أكشن».

كما عبّر التميمي عن سعادته بانتهاء عمليات التصوير، وقال: إنه لأمر رائع أن يكتمل أول فيلم روائي طويل يتميز بأنه باكورة أعمال الشركة. وأضاف: لم نواجه صعوبات تذكر أثناء عمليات التصوير كوننا ننتج الفيلم. وتابع: العقبة الوحيدة أننا في الوقت الذي نجد فيه بعض الجهات تتعاون معنا، وتتيح لنا الأماكن.

نجد بالمقابل جهات أخرى ما زالت متحفظة على التعاون معنا في اللوكيشن. وذكر: في الكويت من السهولة التعاون مع الشركات والمحلات، لكننا لم نستطع أن نلاقي التعاون المطلوب مع العديد من الجهات.

وأشار التميمي إلى أنه يعمل على إنتاج الأفلام التي ذكرها حين إطلاق الشركة. وأوضح: نحضر حالياً لفيلم سينمائي من نوع مختلف ليكون مفاجأة على الساحة السينمائية الإماراتية بميزانية ضخمة، بجانب مجموعة من الأعمال التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وقال: بعد إطلاق مسابقة سيناريو الأفلام، والتي تستهدف دعم الإبداع والمبدعين، تلقت الشركة مجموعة من النصوص. وجارٍ قراءتها ودراستها من اللجنة المختصة حول اختيار النصوص من أجل الوقوف على الأفضل كوننا نبحث عن الفكرة الجديدة.

مغامرات

الفيلم من سيناريو وإخراج ناصر التميمي، ومن بطولة سيف الغانم وعدد من الممثلين، منهم: يوسف الكعبي ومحمد العلوي وهيا القايدي ومواري عبدالله ومصطفى الكعبي وعادل عبده، وعدد من مشاهير التواصل الاجتماعي، يتقدمهم: علي الطاهر (علاوي) الذي يلعب دور البطولة.

ويشهد الفيلم الظهور الأول للإعلامية المزون الحميري مذيعة «إمارات إف إم»، ويوسف البيرق حارس منتخب الإمارات للشباب السابق الحائز على كاس آسيا 2008، ونخبة من الوجوه الجديدة، ووضعت الموسيقى التصويرية إيمان الهاشمي أول ملحنة إماراتية.

حبكة

وتدور أحداث الفيلم حول «سعيد»، وهو شخص شديد النحس على نفسه وعلى الآخرين، وهذا النحس متوارث في الأسرة جيلاً بعد جيل، ومن خلال الأحداث يظهر كم الكوارث التي يتسبب بها «سعيد» خلال مغامرات ممزوجة بالكوميديا، ليصل الفيلم بأحداثه الأخيرة إلى رسالة ومضمون مغاير بعدم القبول والاستسلام للنحس، عبر الاجتهاد لتحقيق النجاح وعدم الاستسلام للفشل.

عرض

ستقيم الشركة عرضاً خاصاً لفيلم «نحس إكس لارج» في فبراير المقبل، بحضور فريق الفيلم، وعدد كبير من صناع السينما ونجوم الفن والإعلام.