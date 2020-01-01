قد يكون فيلم «ريبيكا» واحداً من أقل أعمال المخرج الراحل الفرد هيتشكوك، التي حظيت باهتمام النقاد، ولكنه الفيلم الوحيد الذي أهدى لهيتشكوك جائزة الأوسكار، حيث صنف ضمن أجود ثلاثة أعمال قدمها هيتشكوك للسينما العالمية، إلى جانب «فيرتيغو» (1958) و«سايكو» (1960). يفتتح هيتشكوك في هذا العمل، واحداً من أفضل المونولجات في تاريخ السينما.

الفيلم يدور حول قصة امرأة جميلة تزوّجت من رجل بالغ الثراء، وانتقلت للعيش معه في قصره الكبير، وهناك تكتشف أن الرجل لا يزال يعيش على ذكرى زوجته الأولى الراحلة، ويريد منها أن تتمثل بها. وقد اقتبس الفيلم عن رواية للكاتبة البوليسية الشهيرة دافني مورييه، ونال 11 ترشيحاً للأوسكار.

اسم الفيلم: Rebecca

إخراج: الفرد هيتشكوك

سيناريو: دافني دو مورييه

بطولة: جوان فونتين، لورنس أوليفييه، جورج ساندرز، جوديث أندرسون.

إنتاج: 1940