وداع جميل حظي به الممثل الأمريكي ادم ساندلر، لعام 2019، بعد تمكن فيلمه الأخير «جواهر غير مصقولة» (Uncut Gems) من إخراج بين وجوشوا سافدي، من الحصول على تقييمات نقدية ممتازة على موقع «روتن تميتوز» المتخصص في نشر القراءة النقدية للأفلام، حيث وصل تقييمه إلى 92%، بالاعتماد على 207 مراجعات نقدية للفيلم، الذي انطلقت عروضه أخيراً في صالات السينما الأمريكية ليجمع أسبوعه الأول نحو 17 مليون دولار على شباك التذاكر الأمريكي.

أحداث الفيلم الذي كتب نصه أيضاً بين وجوشوا سافدي، يدور حول «هوارد راتنر»، الذي يمتلك واحداً من متاجر المجوهرات، الذي يتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقراً له، إلا أن هوارد راتنر، يعاني من ثقل ديونه، ويتعين عليه البحث عن طريقة ما لسداد دينه، في حين أن بضاعته يتم الاستيلاء عليها من قبل صديقته، كما يخسر أيضاً أحد أهم المشترين لديه. ويلعب بطولة الفيلم إلى جانب ادم ساندلر، كل من إدينا منتزل، وجوناثان آرانباياف، وجاكوب إيغلسكاي، ونوا فيشر.