فيرنر هرتزوغ.. صانع أجمل الوثائقيات

لا يزال نجم المخرج الألماني فرنر هرتزوغ يضيء طرقات السينما الألمانية والعالمية ايضاً، وهو الواقف على عتبة الـ 77، حيث لا تزال جذوة النشاط مشتعلة فيه، فلا ينفك عن تقديم الأفلام، خاصة الوثائقية منها، فهو بارع في صناعتها، لدرجة جعلت منه واحداً من أعظم الشخصيات في السينما الألمانية الحديثة. أفلام هرتزوغ المولود في مدينة ميونيخ عام 1942، تتميز بعرض أبطال لهم طموحات مستحيلة أو أناس يتميزون بمواهب فريدة من نوعها في اختصاصات غير واضحة المعالم أو في أحيان أخرى كانت أفلامه تعرض أفراداً يجدون أنفسهم في صراع مع الطبيعة المحيطة.

إلى جانب كونه مخرجاً، فهو منتج وسيناريست أيضاً، وخلال مسيرته جرب التمثيل أيضاً، ومعروف عنه تقديمه لأفضل الوثائقيات، ويقال عنه إذا ما أقدم على إخراج فيلم روائي يعد نوعاً من الترف، فالجمالية في أفلامه الوثائقية تكاد تكون أعمق، كما معروف عنه أيضاً استعانته بممثلين من هوليوود، في أفلامه الروائية. أفلام هرتزوغ تتميز بقدرتها على تلقي إشادات النقاد، إلى جانب قدرتها على إثارة الجدل، بما تطرقه من مواضيع وتحمله من رسائل.