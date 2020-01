قريباً

Red Shoes and the Seven Dwarfs

نوعية الفيلم: فنتازيا / رومانسي

إخراج: سونغ هو هونغ

بطولة: سام كلافلن، كلوي غرايس موريتز، جيم راش

@@@@@@@@@@@@@@@

Darbar

نوعية الفيلم: غموض

إخراج: إيه آر موروجادوس

بطولة: راجنيكانت، نايانتارا، نيفيثا توماس

@@@@@@@@@@@

My Spy

نوعية الفيلم: اكشن

إخراج: بيتر سيجال

بطولة: ديف باتيستا، كين جونغ، كريستين شال

@@@@@@@@@@@@@

Just Mercy

نوعية الفيلم: مغامرة

إخراج: ديستين كريتون

بطولة: مايكل ب. جوردون، جيمي فوكس، بري لارسون