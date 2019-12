أفلام الأسبوع.. حكايات فرحة بنكهة الأعياد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تفتح صالات السينما المحلية أبوابها في الأعياد، وتمد يدها للسلام، تقدم لروادها تشكيلة واسعة من الأفلام التي تقتبس حكاياتها من أجواء أعياد الميلاد، فتنثر من خلالها الفرح على رؤوس عشاق الفن السابع، وترسم على وجوههم الابتسامة، كون معظم هذه الأعمال كوميدية الطابع، في هذا الموسم تعيد صالات السينما عرض فيلم «وحيد في البيت»، الذي يعد الأشهر عالمياً، إلى جانب تشكيلة متنوعة من أفلام الأكشن وذات الوزن الثقيل، وتلك القادمة من بوليوود.

سينما عقيل

اسم الفيلم:Home Alone

إخراج: كريس كولومبوس

يعد هذا الفيلم من كلاسيكيات السينما العالمية، صدر للمرة الأولى في 1990، ويكاد يكون الأشهر بين أفلام «الكريسماس»، حيث لا تمل الصالات من تكرار عرضه، وهو يحكي قصة الطفل كيفن مكاليستر، الذي تركته عائلته من طريق الخطأ في منزله بشيكاغو، فيعيش مغامرة لطيفة، تمكنه من منع اللصوص من سرقة بيته. يذكر أن ديزني أعلنت أخيراً عن نيتها إصدار نسخة جديدة من الفيلم.

ريل سينما

اسم الفيلم: The Legend of the Christmas Witch

إخراج:ميشيل سوافي

الفيلم من إنتاج إيطالي إسباني مشترك، وهو مناسب كثيراً لفترة الأعياد، وأحداثه تدور حول باولا، التي تكون في النهار مجرد مدرسة عادية في مدرسة ابتدائية، بينما تتحول في الليل إلى «ساحرة الكريسماس»، حيث تسعى إلى جلب الهدايا للأطفال. الفيلم رغم عدم حصوله على تقييمات نقدية عالية، فإنه جميل ومشوق.

فوكس سينما

اسم الفيلم:Last Christmas

إخراج:بول فيغ

إيرادات الفيلم تجاوزت أخيراً حاجز الـ 100 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي، وهو فيلم رومانسي الطابع، ويتميز بحكايته البسيطة، حول اللقاء الرومانسي الذي يجمع بين «كيت» وحبيبها «توم» خلال عطلة الأعياد. النقاد وصفوا الفيلم بـ«المحبوب»، وبتميزه في الموسيقى التصويرية وقدرتها على إثارة الفضول.