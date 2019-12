نحو عقد الستينيات، أخذنا المخرج الأمريكي كوينتن تارانتينو، في فيلمه «حدث ذات مرة في هوليوود» (Once Upon a Time... in Hollywood) الذي أعاده إلى الواجهة مجدداً بعد غياب 5 سنوات، الفيلم اعتبر تحفة فنية ومن أفضل أفلام 2019، ويتوقع أن ينافس بقوة على جائزة الأوسكار 2020.

وفيه وجه تارانتينو تحية إلى هوليوود، في عصرها الذهبي، حيث تدور أحداثه في 1969، وهو تاريخ يعني الكثير بالنسبة للسينما، كونه يمثل إيذاناً بتدشين عصر جديد في هوليوود، سمي لاحقاً بـ «هوليوود الجديدة»، استطاع فيه نجوم كثر من التمرد على هيمنة الاستوديوهات، والأنماط التقليدية التي تسلحت بها، واضعين بذلك حداً لها، ليتمكنوا من طرح حكايات جديدة، بطرق سرد مختلفة، عما هو كان سائداً آنذاك. وامتاز الفيلم بما تضمنه من أساليب تارانتينو المختلفة في الإخراج السينمائي.

اسم الفيلم: Once Upon a Time... in Hollywood

اخراج: كوينتن تارانتينو

سيناريو: كوينتن تارانتينو

بطولة: براد بيت، ليوناردو دي كابريو، آل باتشينو

سنة الإنتاج: 2019