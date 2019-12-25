«The Irishman» يقتنص 5 ترشيحات لجائزة غولدن غلوب

رغم عدم تمكن شبكة نتفليكس من عرضه في صالات السينما، إلا أن نجم فيلم «الإيرلندي» (The Irishman) للمخرج مارتن سكورسيزي، استطاع أن يلمع في السماء، لافتاً الأنظار إليه بمجرد ظهوره على منصة نتفليكس، ليحظى بإشادة نسبة عالية من النقاد الذين اعتبروه من أفضل وأهم أفلام العام، فيما نجح «الإيرلندي» في اقتناص 5 ترشيحات لجائزة غولدن غلوب، وسط توقعات بأن يحظى بترشيحات عالية في الأوسكار 2020، وأن يخرج منها متوجاً بإحدى جوائزها.

«الإيرلندي» الذي امتدت قصته لنحو 206 دقائق، أعاد الألق لنجومية روبرت دي نيرو وآل باتشينو وجون بيتشي وهارفي كايتل، واستغرق من سكورسيزي لسنوات عديدة، من أجل الحصول على تمويل لإنتاجه، ليجد ضالته في شبكة نتفليكس، حيث وصلت ميزانية الفيلم إلى 159 مليون دولار، الأمر الذي جعل منه أطول وأغلى مشروع يقوم سكورسيزي بتنفيذه، طوال مسيرته، فيما حصد الفيلم الذي عرضته نتفليكس في عدة مهرجانات سينمائية عالمية، أكثر من 17 مليون مشاهدة على شبكة نتفليكس.