سينمائيون ترجلوا

خلال 2019 طرق الحزن أبواب السينما العربية والعالمية، بعد أن وضع الموت النقطة الأخيرة في مسيرة عدد من نجومها الذين أثروا بأعمالهم مسيرة الفن السابع.

عربياً، خلف رحيل فاروق الفيشاوي حزناً عميقاً في قلوب عشاق السينما، وهو الذي أثرى بأعماله مكتبة السينما المصرية، ولمع نجمه في العديد من الأفلام، من بينها«المشبوه»و«كشف المستور»، وعلى ذات النسق، كان أداء محمود الجندي، الذي ترك بصمة فنية في ذاكرة السينما، لا سيما شخصية«سلامة الطفشان»في فيلم«شمس الزناتي».

ومن سماء السينما العربية اختفى هذا العام نجم عزت أبو عوف. في حين خلف رحيل الفنان هيثم أحمد زكي المفاجئ، صدمة واسعة على الساحة الفنية. وفي أكتوبر الماضي، وضع الموت حداً لحياة الفنان طلعت زكريا، بعد رحلة طويلة أبدع فيها بالأعمال الكوميدية، ومن قبله ترجل المخرج التونسي شوقي الماجري..وغيرهم الكثير.

أما عالمياً، فكان على رأس قائمة الراحلين، الممثلة الدنماركية ـ الفرنسية آنا كارينا، التي تعد أيقونة أفلام الستينيات.