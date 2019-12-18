يوصف فيلم «معجزة في ميلانو» (Miracle in Milan) بأنه واحد من أفضل أعمال المخرج الإيطالي الراحل فيتوريو دي سيكا، رائد الموجة الواقعية في السينما الإيطالية.

أهمية هذا الفيلم، الذي رأى النور في 1951، تكمن في كونه يتوزع بين الكوميديا والفنتازيا والواقع، فهو يحكي عن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأحداثه تتمحور حول شاب يتيم تعثر عليه امرأة مسنة طيبة، تتبناه، وتقوم بتربيته، وما أن يبلغ سن السابعة، حتى ترحل والدته بالتبني، لينتقل إلى ملجأ للأيتام، الذي يغادره لاحقاً عند بلوغه سن الـ 18، لينضم إلى الفقراء المشردين، الذين يفترشون الأرض خارج مدينة ميلانو.

شكل العمل إلى جانب فيلمي «سارق الدراجة» (1948) و«أومبرتو دي» (1952) ثلاثية سينمائية تعكس الأسلوب الواقعي الذي طالما تمتع به دي سيكا، في معالجة المواضيع المتصلة بالواقع والمجتمع. وقد استطاع الفيلم، اقتناص 4 جوائز، على رأسها «سعفة كان الذهبية»، كأفضل فيلم.

إخراج: فيتوريو دي سيكا

بطولة: فرانشيسكو جوليسانو

برونيلا بوفو، باولو ستوبا.

سيناريو: دي سيكا

سوسو شيشسي داميكو

إنتاج: 1951