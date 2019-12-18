«صاحب المقام» جديد يسرا

بعد غياب دام 7 سنوات، تعود الفنانة المصرية يسرا إلى السينما مجدداً، لتقدم فيلم «صاحب المقام»، للمخرج ماندو العدل، والذي يشاركها البطولة فيه الفنان آسر ياسين، حيث أعلنت الشركة المنتجة للعمل عن اختيارها 21 يناير المقبل موعداً لعرض الفيلم الجديد، في كل الصالات المصرية والعربية. وفيه تلعب يسرا شخصية سيدة تقية ومتدينة، تقوم بإنقاذ الفنان آسر ياسين بعد وقوعه في مشكلة كبيرة.

وكانت يسرا قد انتهت أخيراً من تصوير مشاهدها في الفيلم، الذي دخل هذا الأسبوع في غرف المونتاج والمكساج، تمهيداً لطرحه في الصالات، حيث يشاركها البطولة في الفيلم الذي كتب نصه السيناريست إبراهيم عيسى، كل من أمينة خليل، بيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغني وانجي المقدم.

يذكر أن آخر أعمال يسرا السينمائية كانت بعنوان «غيم أوفر» للمخرج أحمد البدري، وشاركها البطولة آنذاك الفنانة مي عز الدين، من جهة أخرى، تستعد يسرا حالياً للمشاركة في الموسم الرمضاني، من خلال مسلسل يحمل عنوان «ذهب مزيف»، وهو من تأليف مدحت العدل.