أنغريد بيرغمان ساحرة السينما الأمريكية

رغم مرور 37 عاماً على رحيل أنغريد بيرغمان عن الدنيا، إلا أن ملامح وجهها، لا تزال حاضرة في أروقة السينما، فما إن تذكر فيلم (Notorious) للمخرج ألفريد هيتشكوك، حتى تطل من بين مشاهده، فهي ساحرة السينما التي لقبت بـ «رمز الأنوثة الأمريكية»، رغم كونها سويدية الأصل، حيث ولدت في ستوكهولم عام 1915.

خلال مسيرتها، لعبت أنغريد، العديد من الأدوار السينمائية المهمة التي لا يمكن غض الطرف عنها، فهي "كاري غرانت" في فيلم المخرج هيتشكوك، وهي «ايلسا لوند» بفيلم «كازابلانكا»، وقد اختارها معهد الفيلم الأمريكي عام 2007، كرابع واحدة من أساطير السينما الأمريكية الكلاسيكية، تكريماً لها. أنغريد فازت خلال مسيرتها بثلاث جوائز أوسكار، وجائزتي ايمي، و4 جوائز غولدن غلوب، إلى جانب جائزة بافتا لأفضل ممثلة.

الجمهور الأمريكي تعرف على انغريد في عام 1939 عبر فيلم (Intermezzo) للمخرج جريجوري راتوف، وكانت حينها نجمة في بلادها، ووصفت آنذاك بأنها «حيوية وذات نضارة لافتة». انغريد قبل رحيلها في عام 1982، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، تركت خلفها أكثر من 55 عملاً، خدمت فيها السينما الأمريكية والأوروبية.