«منصة الشارقة للأفلام2» تنطلق غداً

المصدر: الشارقة - البيان

تفتتح مؤسسة الشارقة للفنون، غداً، فعاليات الدورة الثانية من «منصة الشارقة للأفلام»، وهي المبادرة السينمائية السنوية التي تهدف إلى دعم المشهد السينمائي على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك من خلال توفير منصة لصنّاع الأفلام المعروفين والواعدين، والمنتجين، والنقاد، والطلبة.

وعلى مدار ثمانية أيام تقدم المنصة برنامجاً متنوعاً يضم أكثر من 50 فيلماً محلياً وإقليمياً ودولياً، وبرنامجاً عاماً للجلسات النقاشية وورش العمل، إضافة للملتقى التشاركي والجوائز المحكّمة لأفضل الأفلام.

وتقدم المنصة هذا العام أفلاماً روائية ووثائقية وتجريبية، قصيرة وطويلة، تم اختيارها من خلال الدعوة المفتوحة للدورة الثانية، وتعرض جميعها في سينما سراب المدينة، وهي فضاء عرض المؤسسة السينمائي في الهواء الطلق، وسينما الحمراء، أحد أقدم دور السينما في الشارقة.

وتقدم المنصة بالتزامن مع عروض الأفلام برنامجاً من الحوارات وجلسات نقاشية حول السينما وإنتاجات الفنانين في الصورة المتحركة، والجوانب الإبداعية والمفاهيمية في صناعة السينما.