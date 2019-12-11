أبيض أسود.. Casablanca

يعتبر فيلم «كازابلانكا» (Casablanca) للمخرج مايكل كورتز، واحداً من أبرز إيقونات السينما الكلاسيكية، حيث بدا الفيلم مخلصاً لقصته، صاباً اهتمامه الأكبر على إبراز الجوانب النفسية والصراعات الداخلية لشخصياته الرئيسية، ورغم ذلك لم يغفل العمل الحرب العالمية الثانية، التي اتخذها خلفية لأحداثه، فيما لم يولي اهتماماً كبيراً بالتأريخ لها، ورصد تفاصيلها وهو ما يعد سر تميز هذا العمل الذي رشح لثماني جوائز أوسكار، وفاز ب3 منها.

أحداث الفيلم التي تتخذ من مدينة الدار البيضاء في المغرب، ساحة لها، تسرد لنا قصة المهاجر الأمريكي «ريك بلين» الذي يمتلك أشهر حانة بالمدينة، ومع اندلاع الحرب العالمية يتوافد عدد كبير من اللاجئين على المدينة، وتتعقد الأمور حين يُفاجأ «ريك» بصديقته السابقة «إليسا لاند» قادمة إليه برفقة زوجها «فيكتور» تطلب منه مساعدتها في تخطي الحدود.

إخراج: مايكل كورتز

سيناريو: جوليوس أبشتاين، فيليب أبشتاين، هوارد كوتش

بطولة: همفري بوغارت، إنغريد برغمان، بول هنريد، كلود راينس

سنة الإنتاج: 1942