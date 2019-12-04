أبيض وأسود.. La Ciociara

يعتبر فيلم «امرأتان» (La Ciociara)، من أفضل ما قدمه المخرج الإيطالي فيتوريو دي سيكا، حيث امتاز العمل ببساطة قصته، وبعظم تأثيرها في القلب، حيث اضطر دي سيكا لأجله أن يقوم بإعادة بناء ونقل المناخ المروع لهذا المشهد الذي دمرته الحرب.

الفيلم يدور حول سيسيرا وابنتها روزيتا البالغة من العمر 13 عاما، تفران من قنابل الحلفاء على روما خلال الحرب العالمية الثانية، فتسافران إلى القرية التي ولدت بها، وخلال الرحلة تحاول سيسيرا حماية روزيتا بشتى الوسائل.

خلال الفيلم أثبتت صوفيا لورين أن أداءها أكثر بكثير من مجرد شخصية جميلة، وقد فازت عنه بجائزة الأوسكار، وهي أول ممثلة من خارج دائرة هوليوود تفوز بتلك الجائزة عام 1961، كما حصلت على جائزة ديفيد الإيطالية لأفضل ممثلة.

اسم الفيلم: La Ciociara

إخراج: فيتوريو دي سيكا

سيناريو: فيتوريو دي سيكا

بطولة: صوفيا لورين،جان بول بلموندو، إلينورا براون

سنة الإنتاج: 1960