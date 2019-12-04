برونو غانتز.. «هتلر» السينما الألمانية

عرف بحضوره اللافت على الشاشة، فهو صاحب نبرة فريدة، وامتاز بقدرته على أداء مجموعة شخصيات محددة، أبرزها الدكتاتوري، والصحافي، والملك، إنه الممثل الراحل برونو غانتز، الذي يلقبه كثير من النقاد بـ «هتلر السينما الألمانية»، فهو أفضل من جسد شخصية أدولف هتلر، في فيلم «السقوط» لأوليفر هيرشبيغل عام 2004.

ورغم كونه سويسرياً، حيث ولد وترعرع في زيوريخ، إلا أنه يعد أحد عمالقة السينما الألمانية التي وصلها من بوابة المسرح الناطق بالألمانية.

وتمكن خلال مسيرته من ترك بصمة ناصعة في تاريخ السينما الأوروبية والعالمية أيضاً.

شكل غانتز ظاهرة فريدة في التمثيل، فلا يمكن غض الطرف عن فيلمه «السقوط» (Der Untergang) (2004) للمخرج أوليفر هيرشبيغل، حيث يروي الفيلم القصة الدقيقة التي تكشف حقيقة ما جرى في الساعات الأخيرة للعاصمة الألمانية، كما لا يمكن تجاوز دوره في فيلم «السماء فوق برلين/‏ أجنحة الرغبة» (1987)، للمخرج فيم فيندرز، وأيضاً دوره وهو يجوب شوارع هامبورغ في فيلم «الصديق الأمريكي» (1977) للمخرج فيم فيندرز، وبحار يبحث عن الحرية بفيلم «في المدينة البيضاء» (1983) للمخرج آلان تانّير.