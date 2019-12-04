دبي تستضيف عرض فيلم نيكولاس كيج

نحو أفلام الجريمة والإثارة يجنح الممثل الأمريكي نيكولاس كيج، وهي التيمة التي تكاد تهيمن على معظم أفلامه الأخيرة، ومن بينها فيلمه (A Score to Settle) للمخرج شون كو، والذي تستعد دبي لاستضافة فعاليات عرضه الأول، التي تقام الليلة في أروقة ريل سينما بدبي مول، وذلك وفق ما كشفت عنه الشركة الموزعة للفيلم، والتي أشارت إلى أن الممثل المصري محمد كريم سيكون ضيف العرض الأول، الذي يقام على مستوى المنطقة.

أحداث فيلم (A Score to Settle)، تدور حول شخص يدخل السجن ظلماً، ويمكث فيه نحو 22 عاماً، وما إن يخرج منه حتى يبدأ التخطيط باسترداد حقه من مجموعة من زعماء الجريمة في منطقته، إلا أن الشيء الوحيد الذي يقف حائلاً دون تنفيذ خططه العنيفة، هو دخول ابنه في علاقة جديدة، الأمر الذي يضطره إلى التراجع نوعاً ما.

الفيلم، والذي بدأ عرضه أخيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، تمكن في أسبوعه الأول من جمع 65.960 دولار، ويأمل صناعه بتمكنه من رفع إيراداته خلال الفترة المقبلة، مع اتساع مساحة عروضه حول العالم.