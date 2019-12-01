«بين الجنة والأرض» يفوز بجائزة أفضل سيناريو

المصدر: القاهرة - البيان

فاز الفيلم الفلسطيني بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم، والذي أشاد الكثير من الحضور وقت عرضه بجودته الفنية العالية كما شهد حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين وإقبالاً جماهيرياً ضخماً.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينيات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثيراً من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح مدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجأ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها نفسهما وما واجها من خسارة وخيانة.

الفيلم من تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.