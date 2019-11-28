أفلام الأسبوع.. تاريخ وقصص واقعية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

قصص مختلفة، وعوالم كثيرة تأخذنا إليها السينما، وعلى قائمة صالاتنا المحلية، يوجد الكثير من الأفلام التي يمكن من خلالها معاينة الواقع، وتلمس الماضي.

والغوص في بحور المستقبل، لذا بدت القائمة لهذا الأسبوع مليئة بأفلام تستحق الوقوف عندها، والاستمتاع بمشاهدتها، حيث يمكن من خلالها أن نبحر في تاريخ الإمارات، وأن نتعرف إلى ملامح من تاريخ شركتي فورد وفيراري، ومستوى المنافسة العالي بينهما، فيما يمكن أيضاً أن نذهب في رحلة غنية بالتفاصيل الآسيوية والهندية، التي تبدعها بوليوود.

ريل سينما



اسم الفيلم:سلسلة «تاريخ الإمارات» الوثائقية



إنتاج:ايمج نيشن أبوظبي



مكان العرض:سينما عقيل

في إطار الاحتفالات باليوم الوطني ال48، تخصص سينما عقيل شاشاتها، لعرض سلسلة «تاريخ الإمارات» الوثائقية، والتي نستكشف من خلالها تاريخ الدولة العريق، حيث ترصد السلسلة تميزها الحضاري منذ العصر الحجري وحتى الآن، لتقدم للجمهور نظرة واقعية، على تاريخ الدولة، مستندة بذلك على ما شهدته الإمارات من اكتشافات أثرية خلال العقود الماضية.

فوكس سينما



اسم الفيلم:Knives out



إخراج:جونسون



مكان العرض:ريل سينما

ينتمي الفيلم إلى دراما الإثارة والغموض، ويتناول ألغاز القتل بطريقة جديدة. الأحداث تبدأ عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي هارلان ثرومبي، حيث يتولى التحقيق في هذه القضية، المحقق بلانك، والذي يأخذ على عاتقه، مهمة اكتشاف مرتكب الجريمة، وبتتبعه لخيوطها، يجد نفسه متورطاً في العديد من الأحداث.

سينما عقيل



اسم الفيلم:Le Mans 66 Ford v Ferrari



إخراج:جيمس مانغولد



مكان العرض:فوكس سينما

يلعب بطولة هذا الفيلم اثنان من نجوم الصف الأول في هوليوود: كريستيان بيل ومات ديمون، وأحداثه تستند إلى قصة حقيقية، حيث تسلط الضوء على تعاون مصمم السيارات كارول شيلبي والسائق كين مايلز، في سبيل تصميم سيارة سباق فائقة لصالح شركة فورد عام 1966.