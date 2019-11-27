مارلون براندو «عرّاب» السينما العالمية

«الأمر الوحيد الذي يلتزم به الممثل تجاه جمهوره، هو ألا يجعله يشعر بالملل»، تلك واحدة من الأقوال المأثورة، التي خلفها الممثل الراحل مارلون براندو (1924- 2004)، الذي اعتبر الأكثر إلهاماً في السينما، فهو الـ«دون كورليوني» في الأيقونة السينمائية «العراب» (The Godfather) للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، والتي أعادته إلى الأضواء مجدداً في سبعينات القرن الماضي، وهو «السياسي المحنك المشلول» في (The Men) (1950)، وهو «ستانلي كوالسكي» في رائعة (A Street Car Named Desir)، الذي أطل في 1951.

ورغم ما شهدته مسيرته السينمائية من صعود وهبوط، إلا أن براندو المولود في أوماها، بالولايات المتحدة، لم يكن ممثلاً عادياً، فقد جاء إلى السينما عبر المسرح، واستطاع أن يجاري هوليوود، ولكنه لم يقبل التعاون مع آلتها الدعائية، لدرجة رفض معها استلام جائزته في الأوسكار الذي حازها عن دوره في «العراب»، حيث أرسل آنذاك فتاة من سكان أمريكا الأصليين، لتقرأ على الملأ رسالة رفضه استلام الجائزة، احتجاجاً على طريقة تعاطي هوليوود مع الأمريكيين الأصليين.