يصنف فيلم «المواطن كين» واحداً من أفضل كلاسيكيات السينما العالمية، وصفه النقاد بأنه «الفيلم الذي سبق عصره»، لاسيما أنه أحد أبرز الأفلام التي أسهمت في تطوير السينما، ففيه ابتكر المخرج أورسين ويلز أساليب مبتكرة آنذاك في تصوير المشهد، عبر استعماله لصوت الراوي، وتغييره تفكير المصورين في كيفية استعمال الضوء وزيادة أهميته، والطريقة العميقة التي بدأ وأنهى بها قصته، بالإضافة إلى استخدامه للرسومات وحتى التقارير الإخبارية.

الأحداث تدور حول رجل الأعمال «تشارلز فوستر كين»، الذي أنشأ إمبراطورية إعلامية، لكنه يفقد كل شيء لاحقاً. ما إن رأى الفيلم النور في 1941 حتى غيّر ملامح صناعة السينما الأمريكية، حيث نلاحق فيه تحقيق حول آخر كلمة نطق بها كين وهي «روزبد» التي تستحوذ على اهتمام الجميع.

اسم الفيلم: Citizen Kane

إخراج: أورسين ويلز

سيناريو: أورسين ويلز وهيرمان جي. مانكويسيز

بطولة: أورسن ويلز، روث واريك، جوزيف كوتين، أغنيس مورهيد

سنة الإنتاج: 1941