على كرسي الإخراج، يعود الممثل بن أفليك مجدداً، حيث يتولى إخراج الكتاب التاريخي «شبح الملك ليوبولد» لآدم هوكستشايلد، والذي يستكشف فيه عملية استغلال دولة الكونغو الحرة على يد الملك ليوبولد الثاني، ملك بلجيكا بين عامي 1885 و1908، والفظائع التي ارتكبت على نطاق واسع خلال تلك الفترة، وفق ما كشفه موقع «ديدلاين»، الذي أشار إلى أن مؤلف نص فيلم «أبوكاليبتو»، فرهاد سافينيا سيتولى مهمة كتابة سيناريو الفيلم الجديد، الذي لم يحدد موعد عرضه في الصالات.

الموقع أشار إلى أن إنتاج الفيلم سيتم عبر مجموعة منتجين من بينهم مارتن سكورسيزي. وقال: «الفيلم يغطي فترة سيئة في التاريخ الإنساني»، مؤكداً أن الفيلم سيحمل سرداً لما قدمه مواطنو الكونغو من بطولات، تحدوا خلالها الملك ليوبولد الثاني. يذكر أن هذه لا تعد تجربة بن أفليك الأولى إخراجياً، فقد سبق له أن قدم «أرغو» (2012) و«المحاسب» (2016)، وغيرها، في حين لم يشر الموقع في تقريره أي تأكيدات صادرة عن بن أفليك قبوله بهذه المهمة.