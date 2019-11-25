حظر فيلم "القصة الزرقاء" ببريطانيا بعد أحداث عنف

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

قامت سلسلة لعرض الأفلام السينمائية ببريطانيا بسحب فيلم "القصة الزرقاء" (بلو ستوري) الذي تدور أحداثه حول العصابات، وذلك عقب إصابة سبعة من أفراد ضباط الشرطة خلال شجار وقع أثناء أحد العروض.

بحسب "بي بي سي" البريطانية فإن أفراد الشرطة تواجدوا في الموقع بعد الإبلاغ عن وجود شباب يحملون المناجل في سينما تابعة لـ "ستار سيتي مالتيبلكس" ببرمنغهام الإنجليزية يوم السبت الماضي، ليتم القبض على 5 مراهقين بينهم فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، وكرد فعل عمدت دور سينما "فو" لحظر الفيلم من 91 منفذ تابع لها في المملكة المتحدة وإيرلندا.

في أعقاب سحب الفيلم، صرح الكاتب والمخرج أندرو أونوبولو بأن التشويش والشغب الذي حدث "مؤسف حقًا" معرباً عن أمله في ألا يكون "كتهمة" توجه للفيلم. ليتوجه مغني الراب الذي أصبح مخرجاً سينمائياً لحسابه على "إنستغرام" ويدون يوم الأحد قائلاً: "محبتي لجميع من شارك في أحداث العنف يوم الأمس في ستار سيتي ببرمنغهام.. من المؤسف حقًا أن تستطيع مجموعة صغيرة من الناس تدمير كل شيء. فيلم القصة الزرقاء برسالة فحواها الحب لا العنف. وأوضح عن آماله بأن يتم إلقاء اللوم على الأفراد لا على للفيلم ذاته.