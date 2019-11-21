قصص واقعية .. تفرض نفسها على المشهد السينمائي

المصدر: دبي - غسان خروب

أفلام كثيرة تقف على أبواب صالات السينما المحلية، بعضها ينتمي إلى سينما الأكشن والحرب، ولكن رغم ذلك استطاعت أفلام الدراما أن تجد مساحة لها، على قائمة الصالات المحلية، وأن تتفوق على كل الأفلام المعروضة، خاصة أن بعضها يحمل بين مشاهده قصصاً جميلة، مستقاة من الواقع والحياة، وتأخذنا في رحلة نغوص فيها بين ثنايا المجتمعات.

فوكس سينما



فيلم:Marjaavaan



إخراج:ميلاب زافيري

تمكن هذا العمل من الاستحواذ على المركز الأول في شباك التذاكر الهندي، جامعاً أكثر من 7 مليارات روبية، وهو ينتمي إلى فئة الدراما والأكشن، وقصته تدول حول راغو، الذي يستمتع بتفاصيل حياته مع زوجته زويا، إلا أن الحظ يضعهما في طريق زعيم إحدى العصابات، الذي يحمل لهما نيات سيئة، ويقوم بقلب عالمهما رأساً على عقب.

ريل سينما



فيلم:The Good Liar



إخراج: بيل كوندون

حظي الفيلم بتقييمات نقدية جيدة، لا سيما أنه يجمع بين إيان ماكلين، وهيلين ميرين، وحكاية الفيلم تدور حول نصاب محترف يدعى «روي كورتني»، يحاول اغتنام فرصة لقائه مع الأرملة الثرية «بيتي ماكليش»، حيث يسعى بحيله للإيقاع بها، ولكنه يفاجأ بتاريخها المريب، والحافل، الأمر الذي يربك كل خططه، ليجد نفسه عالقاً في حبالها.

سينما عقيل



فيلم:Papicha



إخراج:مونيا مدور

يعتبر هذا الفيلم، واحداً من أجمل إنتاجات السينما الجزائرية خلال العام الجاري، استطاع أن يلفت الانتباه إليه أثناء جولته في العديد من المهرجانات، ومن بينها كان السينمائي، والجونة السينمائي، حيث تسعى فيه مخرجته مونيا مدور، إلى تقديم نظرة خاصة عن مجتمعها، في فترة التسعينيات، عندما هيمنت الحرب الأهلية على المشهد العام في الجزائر، وقد حاولت أن تقدم الحكاية من خلال «نجمة» الطالبة الشابة التي تعشق تصميم الأزياء، وتطمح لأن تكون نجمة في هذا المجال.