(Venom2) حالة «استثنائية» للإخراج السينمائي في 2020

رغم قدرته على تخطي حاجز 800 مليون دولار على شباك التذاكر العالمي، لم يتمكن فيلم «فينوم» (Venom) للمخرج روبن فلايشر وبطولة توم هاردي، من إبهار النقّاد، الذين صنفوه ضمن الأفلام السيئة، معتبرين أنه لا يحمل بين ثناياه قصة على الإطلاق، فيما وقف بعض النقّاد بمنطقة الوسط، ليبقى الفيلم في نظرهم متواضعاً، إلا أن تلك الآراء لم تؤثر على خطة سير الفيلم الذي تستعد «سوني» لإنتاج جزء ثان منه سيرى النور في أكتوبر المقبل، وتنضم إلى جانب هاردي بالبطولة، نعومي هاريس، بينما يجلس على كرسي الإخراج الممثل آندي سيركس، ليكون «فينوم 2» الثالث في قائمته بعد (Breathe) و(Mowgli: Legend of the Jungle).

و«وعد» المخرج سيركس، أن يكون الجزء 2 «حالة استثنائية في عالم الإخراج السينمائي»، بحسب تصريحات نقلتها عنه مجلة «فارايتي»، وركز موقع «سينما بلند» على نوعية الصور التي نشرها هاردي على حسابه في «إنستغرام»، ولم يلبث أن قام بحذفها، كونها تستعرض جانباً من التحضيرات للجزء 2، ولم يرفقهما بأي تعليق يذكر. وتبين إحدى الصور، طيراً قد صمم على طريقة «فينوم»، وأخرى يظهر فيها هاردي نفسه، فيما تساءل الموقع عن السبب الذي دعا هاردي إلى حذف الصور، متوقعاً بأن يكون السبب متعلقاً بطبيعة الاتفاقيات والعقود الخاصة بالعمل.