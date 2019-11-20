مصطفى العقّاد.. مبدع «الرسالة» و«أسد الصحراء»

14 عاماً مرت على رحيله، ولا تزال أفلامه تبرق بذاكرة الجمهور، فهو مبدع «الرسالة» و«أسد الصحراء»، إنه المخرج مصطفى العقّاد، الذي ترك بصمة خالدة في صفحات السينما العالمية، رحل في 2005، ولم يكن آنذاك قد أكمل بعد أحلامه، حيث كان يستعد لإنجاز فيلم بميزانية تجاوزت 80 مليون دولار.

العقّاد الذي ولد في حلب عام 1930، وسافر للولايات المتحدة وعمره 19 عاماً، ملتحقاً بجامعة كاليفورنيا لدراسة الفنون المسرحية ثم نال الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا. وما أن تخرّج حتى عمل مساعداً للمخرج ألفريد هيتشكوك، واتجه في بداياته نحو إخراج أفلام الرعب، حيث قدم سلسلة بعنوان «الهالوين»، إلا أن أشهر أعماله فيلم «الرسالة» (1976) بطولة أنتوني كوين.

أثار العقّاد بـ«الرسالة» جدلاً واسعاً، وانقسمت الساحة بين مؤيد ومعارض له، ورغم ذلك فتح الفيلم أبواب العالم أمامه، بعدها عاد العقّاد إلى الواجهة بفيلم «أسد الصحراء» بطولة أنتوني كوين، ويحكي سيرة حياة قائد الثورة الليبية عمر المختار، وفي 1995 قرر إنتاج فيلم يسرد سيرة صلاح الدين الأيوبي، إلا أنه لم يجد له التمويل اللازم.