يعتبر فيلم «أورفيوس الأسود» (Black Orpheus) واحداً من أبرز كلاسيكيات السينما البرازيلية، وفيه يأخذنا المخرج الفرنسي مارسي كامي برحلة جميلة، في عوالم الأسطورة اليونانية، التي تدور حول أورفيوس وحبيبته بوريدس، ولكنه ينقل زمنها إلى أواسط القرن العشرين ويجعل أحداثها تدور في ريو دي جانيرور، إلا أن كامي، لم يهتم بتقديم تفاصيل الأسطورة، وإنما يتكئ عليها وعلى الخط العام لها، ليروي قصة حب في المجتمع الأسمر بالبرازيل، حيث يتشابك فيه الفرح بالموسيقى والرقص، مع الواقع الحزين.

ما أن عرض في مهرجان «كان» السينمائي عام 1959، حتى حاز على سعفته الذهبية، كما نال نجاحاً كبيراً عند عرضه في صالات السينما، وتمكّن الفيلم من اقتناص جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وامتد النجاح ليشمل موسيقى الفيلم التي انتشرت حول العالم.

اسم الفيلم: Black Orpheus

اخراج: مارسي كامي

سيناريو: فينيسيوس دجي مورايز

بطولة: مارسيل كامو، ماربيسا دون، برينو ميلو، لورديس دي أوليفيرا

سنة الإنتاج: 1959