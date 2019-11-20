بيع 29.368 تذكر «ملائكة تشارلي»

بمجرد رؤيته النور في صالات السينما المحلية، نجح فيلم «ملائكة تشارلي» (Charlie's Angels) للمخرجة إليزابيث بانكس، في التربع على عرش شباك التذاكر المحلي، وذلك بعد تمكنه من بيع 29.368 تذكرة خلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وفق بيانات أصدرتها شركة «فارس» لتوزيع الأفلام، التي تتخذ من دبي مقراً لها، في وقت استطاع الفيلم الذي تتولى شركة «إمباير إنترتينمينت» توزيعه في المنطقة، من تحقيق إيرادات عالمية وصلت إلى 3.150.000 دولار في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد طرحه في 3452 صالة بالولايات المتحدة.

ويعد «ملائكة تشارلي» الجزء الثالث من السلسلة، التي رأت النور قبل 19 عاماً، كما يستند في قصته على نسق حكاية السلسلة، حيث تتولى 3 فتيات يتمتعن بالقوة والجمال، حماية بعض الشخصيات المهمة، بطلب من وكالة «تشارلي». يُذكر أن العديد من النقّاد توقعوا أن يحالف الحظ هذا الفيلم، وأن ترتفع ايراداته خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأنه ينتمي إلى سلسلة سينمائية ناجحة.