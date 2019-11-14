أفلام الأسبوع.. إحياء لسلاسل سينمائية

المصدر: دبي - غسان خروب

قصص عدة تزخر بها قائمة الأفلام التي تعرضها صالات السينما المحلية، بعضها رومانسي الطابع، وأخرى تنتمي إلى سينما الحرب والأكشن، التي استطاعت هذا الأسبوع أن تسيطر على المشهد العام للصالات المحلية، خاصة أن بعضها يستعيد قصصاً تاريخية، وأخرى تعيد إحياء سلاسل سينمائية قديمة، كما في «تارميناتور: المصير المظلم»، و«ملائكة تشارلي» وغيرها.

فوكس سينما



فيلم: Charlie's Angels

إخراج:إليزابيث بانكس

يعيد هذا الفيلم إحياء سلسلة «ملائكة تشارلي»، التي مر على صدور الجزء الأول منها نحو 19 عاماً، فيما يعد هذا الفيلم الجزء الثالث في السلسلة، التي تمتلك قاعدة جماهيرية عالية.

في هذا الفيلم تواصل إليزابيث بانكس السير على خطى من سبقوها في السلسلة، حيث تدور الحكاية حول ثلاث فتيات يتمتعن بالقوة والجمال، وتلقى على عاتقهن مسؤولية حماية بعض الشخصيات المهمة، وفق طلب مديرهن تشارلي، الذي يتولى توجيه الفتيات نحو أهدافهن.

ريل سينما



فيلم:Midway

إخراج: رولاند ايمريش

يأخذنا هذا الفيلم في رحلة تاريخية، حيث يعيدنا إلى فترة الحرب العالمية الثانية، ليلقي الضوء على قصة معركة ميدواي، التي دارت رحاها بين اﻷمريكيين واليابانيين، ولكنه ينقلها من وجهة نظر القادة والجنود الذين شاركوا في المعركة، التي جاءت رداً على هجوم القوات اليابانية على ميناء بيرل اﻷمريكي.

الفيلم، وهو من تأليف ويس توكي، وبطولة وودي هاريلسون ولوك إيفانز، نجح في إقناع النقاد والجمهور على حد سواء، وتمكن في أسبوعه الأول من اعتلاء شباك التذاكر الأمريكي، بإيرادات تجاوزت 17 مليون دولار.

سينما عقيل



فيلم:HATSUKOI (First Love



إخراج:تاكاشي ميكي

يصنف هذا العمل ضمن خانة الأكشن والجريمة، وهو من إنتاج بريطاني ياباني، وعرض في دورة مهرجان كان السينمائي الأخيرة.

أحداثه تدور في نطاق ليلة واحدة، وتتخذ من طوكيو مسرحاً لها، وخلالها نتتبع خطى الملاكم ليو، الذي يسعى للقاء حبيبته مونيكا، التي تعاني من الإدمان، وفي الوقت ذاته، لا يعرف ليو أنها عالقة في شباك عصابة تهريب مخدرات، ويلاحقها في الوقت نفسه شرطي فاسد، يدعى ياكوزا، الذي يعد عدوه الأول، الأمر الذي يؤدي إلى تداخل مصائرهم الثلاثة معاً.